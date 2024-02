Diversi cambi di formazione previsti per l'Inter in vista del match di domenica a Lecce. Come informa la Gazzetta dello Sport, Pavard e Lautaro restano favoriti su Bisseck e Sanchez, così come Dimarco su Buchanan. Pronti a giocare dall'inizio, invece, i vari Carlos Augusto (da braccetto sinistro), Dumfries, Frattesi, Asllani e Arnautovic. Out Thuram, Acerbi, Cuadrado e Sensi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

