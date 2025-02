L'Inter avrà subito a disposizione Nicola Zalewski, diventato nella serata di ieri un nuovo giocatore dell'Inter e destinato oggi ad accomodarsi in panchina nel derby contro il Milan. Lo conferma La Gazzatta dello Sport mentre ripercorre le ultime ore dell'esterno polacco, atterrato ieri intorno alle 21 a Linate con volo di linea da Fiumicino e poi andato subito ad Appiano Gentile (dove è arrivato intorno alle 21.30) per conoscere i nuovi compagni, mister Inzaghi, il presidente Marotta e il ds Ausilio. "Una lunga telefonata con Inzaghi negli ultimi giorni è stata, comunque, decisiva per caricare a dovere Nicola e istruirlo sulla nuova avventura", racconta il quotidiano.

L'ex Roma è stato tesserato con grande velocità e questa sera sarà in panchina in Milan-Inter, anche se con poche possibilità di entrare in campo. Tutto, spiega la rosea, "è reso possibile dai regolamenti snelli: non serve, infatti, una nuova idoneità sportiva e, in quanto classe 2002, Nicola fa parte degli "under", illimitati nella lista in Serie A". Zalewski non voleva lasciare a zero la Roma e per questo ha rinnovato il so contratto in scadenza, permettendo al club giallorosso di cederlo in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni all'Inter, preferita al Marsiglia e alle proposte arrivate dalla Premier.

