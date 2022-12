Per capire come si muoveranno i dirigenti sul mercato, però, occorre avere il quadro completo dalla situazione: come noto, c'è in ballo il rinnovo di Skriniar e, inoltre, vanno sistemate le questioni relative al futuro di De Vrij e Acerbi, entrambe in divenire. Non bastasse, scrivono i giornalisti della rosea, anche Alessandro Bastoni (scadenza 2024) non è più così sicuro di avere un futuro a lungo termine in nerazzurro, visto che di chiamate esplorative dalla Premier, anche negli ultimi giorni, ne sono arrivate. Insomma, dopo aver scampato il pericolo la scorsa estate, i tifosi nerazzurri potrebbero vedere l'ex Atalanta e Parma finire nuovamente nella categoria dei 'sacrificabili' e, per premunirsi nel caso venga ceduto proprio lui sull’altare dei conti (entro il 30 giugno), Marotta e Ausilio hanno iniziato a guardarsi intorno. Individuando, come detto, in Gvardiol il profilo ideale: per lui l’Inter si è messa in fila, scoprendo che il Chelsea è molto avanti nelle discussioni, tanto che la trattativa si potrebbe già chiudere a gennaio per oltre 80 milioni di euro. Se l'affare non andasse in porto, invece, allora l’Inter tornerebbe a bussare alla porta del Lipsia, magari con qualche argomento in più dopo aver lavorato adeguatamente in uscita.

Fatta questa premessa, è giusto sottolineare che Hincapié rimane comunque l'obiettivo più realistico, ma anche qui la concorrenza abbonda: Antonio Conte col Tottenham è un’insidia reale e anche per questo motivo la base d'asta parte da 30 milioni di euro. "Al momento opportuno, con un mini-tesoretto raccolto dalle cessioni, l’Inter vorrà prendersi la pole", la chiosa del pezzo.