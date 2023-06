C'è anche il nome di Emil Audero tra quelli più caldi del mercato estivo. Il portiere della Sampdoria, fermo da diverso tempo dopo l'operazione alla spalla, vanta infatti diverse squadre pronte a contenderselo: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Audero è identikit ideale per l'Empoli come nuovo titolare, ma altre società come Lazio e Fiorentina lo vorrebbero come secondo.

La pista che porta ai biancocelesti, però, si sarebbe raffreddata perché Claudio Lotito non vorrebbe spendere 7-8 milioni di euro e punta al prestito, come scrive La Repubblica. Non tramonta nemmeno la suggestione Inter, visto che anche Simone Inzaghi avrà bisogno di un nuovo titolare in caso di partenza di André Onana.