Lautaro Martinez riparte dal rinnovo con l'Inter e dalla sfida al Genoa, autentico tabù della carriera del Toro che in carriera non ha mai segnato contro i rossoblu. La speranza dell'argentino è di invertire la rotta subito nel match di oggi, aumentando anche il numero di gol stagionali: l'argentino è passato dalle sei reti del 2018-19, quando arrivò a Milano, fino al record personale di 24 nel 2024-25.

Intanto, come riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi sulle tribune del Ferraris per osservare lui e l'Inter ci sarà anche Oaktree: la proprietà sarà rappresentata da Katherine Ralph, top manager del fondo impegnata sul dossier nerazzurro. "Non è casuale, questa è l'alba di un mondo nuovo in società e l'ok per un rinnovo così danaroso come quello di Martinez non poteva che arrivare direttamente dalla California", si legge in un passaggio del pezzo della rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!