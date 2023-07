L'Inter ha definito l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato, al via il 19 agosto con il Monza. Come informa La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo la sfida del 9 agosto a Salisburgo i nerazzurri hanno fissato in agenda per il 13 agosto a Ferrara il test con l'Egnatia, club albanese che nei preliminari della Conference League è stato recentemente eliminato dagli armeni dell'Ararat.

