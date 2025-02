Anche la Gazzetta dello Sport conferma: Francesco Acerbi è pronto a rientrare nella squadra titolare 79 giorni dopo l'ultima volta. Inter-Fiorentina, Monday Night Match della 24esima giornata di Serie A, potrebbe essere finalmente la volta buona per vedere l'ex Lazio tornare a guidare la linea difensiva dei nerazzurri, che prevede la presenza di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni.

Per il resto, non sono previste grosse sorprese: visto il forfait certo di Denzel Dumfries (squalificato) e quello probabile di Federico Dimarco (febbre), le fasce verranno coperte da Matteo Darmian e Carlos Augusto, favorito su Nicola Zalewski. A centrocampo spazio ai soliti tre Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, in attacco Simone Inzaghi va sul sicuro affidandosi alla coppia Lautaro-Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!