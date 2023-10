I numeri parlano chiaro: sette clean sheet in dieci giornate di campionato. Nell'ultima, alla Roma, l'Inter ha concesso appena due palloni toccati in area. Da qui la sensazione di grande sicurezza acuita da un portiere che sbaglia davvero poco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter è di ferro: appena 5 reti incassate. Un muro. Miglior difesa in Italia e anche miglior attacco: da qui il primo posto.

Rispetto al recente passato, quindi, la squadra di Inzaghi ha mantenuto inalterata la pericolosità offensiva, ma ha imparato ad offendere senza perdere l'equilibrio, leggendo anche i diversi momenti della partita. Un segnale di crescita specchio del lavoro duro ad Appiano. L'Inter è cresciuta come squadra e come singoli, anche per le alternative "di lusso" che il tecnico nerazzurro può vantare.