Rispetto al turnover visto in Coppa Italia, per l'Inter saranno tanti i rientri pesanti dal 1' contro il Como. L'unico dubbio di Inzaghi, riporta oggi La Gazzetta dello Sport, è a centrocampo: al posto di Barella (destinato verso la panchina) giocherà uno tra Zielinski e Frattesi, con quest'ultimo favorito. A completare il reparto ci saranno Calhanoglu e Mkhitaryan la mezzala sinistra, con Dimarco e Dumfries gli esterni.

In difesa, davanti a Sommer, conferme per Bisseck, De Vrij e Bastoni, mentre in attacco verrà riproposta la coppia Thuram-Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!