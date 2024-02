La Gazzetta dello Sport osserva i numeri e sentenzia: City e Real non sono più pianeti distanti, l'Inter ora fa parte della stessa galassia. Inzaghi, Acelotti e Guardiola, infatti, sono gli unici tre ancora imbattuti in questa Champions. E in Europa ormai i nerazzurri sono diventati anche materia di studio, rastrellando complimenti ovunque.

E allora - secondo la rosea - pensare alla doppietta scudetto-Champions non è superbia, ma una presa d'atto dovuta alla realtà nerazzurra. In questo 2024, il ritmo è indemoniato: percorso netto, solo vittorie tra campionato, Champions e Supercoppa italiana. E poi i gol: 22 fatti e appena 4 subiti. Che si tratti di media punti (2,6), differenza reti (+47) o anche solo partite senza subire reti (15 clean sheet), l’Inter di Inzaghi veleggiante verso la seconda stella ha sempre la testa avanti: isolando le squadre dei cinque campionati top che giocano la Champions, i nerazzurri dettano la linea partendo dalla A, assicura la rosea.

Qui sta il vero salto di qualità dell'Inter di Inzaghi: la continuità.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!