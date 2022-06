In casa Inter, oltre alla trattativa per il clamoroso ritorno di Lukaku e la telenovela Dybala, si registrano interessanti movimenti sul fronte Raoul Bellanova, laterale destro del Cagliari per il quale i dirigenti hanno già trovato un accordo sullo stipendio a quota 800 mila euro a stagione. L’affondo definitivo con il Cagliari, però, sulla base di un prestito con riscatto la prossima stagione, arriverà solo dopo che si completeranno i colloqui sugli altri due profili scelti per rimpinguare la batteria dei quinti: Destiny Udogie, costoso mancino dell’Udinese, e soprattutto Andrea Cambiaso, conteso alla Juve, non sono ancora tramontati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, ricordando che Inzaghi potrebbe rischiare di perdere per strada dei pezzi di mercato dopo Perisic, per esempio Denzel Dumfries piace non solo al Chelsea (al momento la trattativa per l’olandese corre parallela a quella per il prestito di Romelu).