Nessun dubbio sulle qualità di Acerbi e De Vrij, ma l'età avanza e l'Inter giustamente inizia a disegnare il futuro anche per il ruolo di difensore centrale.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato stanno monitorando diversi profili. Tra questi c'è senza dubbio Bijol dell'Udinese: il 25enne nazionale sloveno ha un contratto in scadenza nel 2027 e l'Udinese lo valuta sui 15-20 milioni. Troppi? Inserendo qualche giovane come contropartita l'operazione diventerebbe meno complicata.

Il difensore francese del Salisburgo, invece, potrebbe essere più economico anche perché andrà in scadenza tra un anno e al momento non sembra intenzionato a rinnovare. 24 anni, già ampia esperienza di Champions, può muoversi anche da braccetto, fisicamente è dominante e margini di crescita. Visto il rischio di perderlo a zero tra dodici mesi, il Salisburgo non può sperare di ricavarne più di una decina di milioni.