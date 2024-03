Arnautovic, nonostante il gol, nel match di andata con l'Atletico si era contraddistinto per i diversi errori sotto porta. In Spagna, mercoledì, lo hanno copiato Sanchez e Klaassen, fallendo dagli undici metri nel momento della verità. Errori che - secondo la Gazzetta dello Sport - certificano quelli che sono stati i flop stagionali dell'Inter in fatto di scelte di mercato.

Al Civitas Metropolitano ha pesato l'assenza dell'austriaco nelle rotazioni, fuori ancora per un problema muscolare, così come hanno pesato gli errori del cileno e dell'olandese nell'epilogo amaro dei calci di rigore. La stagione dell'Inter non è rovinata dall'addio all'Europa, ma è chiaro che la delusione è grande. Di certo, il ko di Madrid ha complicato il percorso di tre discusse riserve della squadra: dalle parti di Alexis e Arna, alle spalle della Thu-La, c’è il buco più grande della stagione, mentre il centrocampista olandese era ed è rimasto un enorme punto interrogativo.

Diverso - secondo la rosea - il discorso per De Vrij: lui viene considerato un titolare aggiunto nonostante la prestazione non perfetta su Depay. Ed è anche fresco di rinnovo. Il ko di Madrid, insomma, ha confermato quello che in società già sapevano, nel bene e nel male.

