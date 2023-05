Non sarà rapidissimo, secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, il recupero di Robin Gosens, che ieri si è infortunato segnando la rete del 2-1 contro la Lazio: il tedesco ha accusato una lussazione alla spalla destra, poi ridotta negli spogliatoi dall’intervento dello staff medico del club. L'operazione non è necessaria per l'ex Atalanta, che però rimarrà ai box almeno dieci giorni saltando le gare di campionato con Verona e Roma, oltre alla semifinale d'andata di Champions con il Milan. L’obiettivo, spiegano i colleghi, è rimetterlo in pista per la gara con il Sassuolo del 13 maggio.