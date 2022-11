L'Inter alla ricerca di una mezzala perché Roberto Gagliardini potrebbe lasciare la compagnia nerazzurra a gennaio. In questa stagione, l'ex atalantino è stato utilizzato veramente poco da Inzaghi e allora per lui queste potrebbero essere le ultime settimane da interista. "Nelle rotazioni, Gagliardini è finito anche dietro ad Asllani: cinque presenze totali in A (di cui solo due da titolare) per un totale di 173 minuti giocati, e quattro gare in Champions, per 94 minuti giocati - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Pochi per non pensare di guardarsi intorno alla riapertura del mercato. A maggior ragione perché su Gagliardini c’è il forte interesse di Monza e Cremonese, due club pronti a metterlo al centro del progetto tecnico da subito e anche a farne un perno del futuro della squadra". E anche all'estero non mancano estimatori. Con un rinnovo in alto mare, il divorzio a gennaio può diventare davvero una soluzione concreta.