Otto squadre ancora in corsa in Champions League, ma con una forza economica totalmente differente come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport nell'approfondimento ad hoc. "Quattro squadre - Manchester City, Real Madrid, Bayern e Chelsea - fanno parte della top ten dei ricavi. Le prime tre sono pure le favorite, almeno sulla carta. Poi, ecco le milanesi, che stazionano attorno alla quindicesima posizione. Fuori dalle prime venti, le grandi sorprese Benfica e Napoli. Occhio, qui parliamo di freddi bilanci".