Gol in campo e messaggio fuori dal campo: Davide Frattesi è stato il protagonista di Lecce-Inter, match aperto da una sua marcatura e chiuso con l'inserimento che ha portato al rigore del definitivo poker.

La Gazzetta dello Sport evidenzia tanto la prestazione dell'ex Sassuolo, tornato titolare dopo quasi tre mesi, quanto le parole dette al termine dei 90 minuti del Via del Mare. Per la rosea, non è raro vederlo nel ruolo di spacca partita: "In fondo, basta solo dargliene l’occasione. Ieri ha infierito sul povero Lecce, nella giornata in cui ripartiva dall’inizio in A dopo l’ultima a Empoli del 30 ottobre: ha segnato il 4° gol in campionato, tutti partendo dall’inizio e tutti in trasferta - si legge -. Ieri si è visto togliere dal Var il secondo e si è pure procurato il rigore: l’intera collezione della casa".

Poi il messaggio a fine gara: "È stato un periodo un po’ particolare perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove. Ai tifosi dico che sono felicissimo di rimanere qui. A partire dal gruppo e da tutto lo staff, siamo una famiglia: mi sento in debito e cerco di ripagarli come posso. A volte le cose vanno bene a volte meno, ma io sono contento qui. Speriamo di continuare e che il futuro ci riservi emozioni come l’anno scorso. Andiamo avanti…".

Però per il giornale lui continua a scalpitare per avere più spazio. "Negli ultimi giorni della sessione, dopo il turno di Champions col Monaco, l’entourage della mezzala proverà a muovere ancora le acque tra Roma e Milano. Vada come vada questo tentativo ormai molto residuale, l’Inter non cede sulla valutazione di 45 milioni, troppo alta per la Roma. Oggi prevale la voglia di continuare, ma a fine anno i margini per la partenza potrebbero essere comunque più ampi", si legge.