Altro gol, l'ennesimo di Davide Frattesi con la maglia della Nazionale azzurra. Ieri ha stappato il match contro Israele con un colpo di... cuore. Nel senso che ha colpito la palla all'altezza del petto, lì dove batte il cuore, insaccando l'1-0 su cross di Dimarco.

La Gazzetta dello Sport elogia l'ex Sassuolo e si proietta in chiave club: farebbe le fortune di qualsiasi squadra in Serie A e infatti le fa dell’Italia, con cui ha giocato da titolare il 66% delle sue presenze in assoluto. Con l’Inter la musica è tutta diversa: dall’inizio solo sei volte in tutto lo scorso torneo, mai in questo inizio di stagione, in assoluto solo il 26% delle sue presenze sono arrivate scendendo in campo all’annuncio delle formazioni. Questo dà la dimensione di che razza di rosa abbia Inzaghi, con l’Inter. E pure la silenziosa e mai polemica frustrazione del ragazzo. Che però in estate un chiarimento, attraverso il suo procuratore, l’ha chiesto alla società nerazzurra.

E infatti la Gazzetta ricorda come la Juventus abbia provato a cavalcare la sua voglia di giocare, ma l’Inter è stata irremovibile: Frattesi non si tocca.