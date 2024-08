Viste le assenze di Buchanan, Zielinski e De Vrij, Inzaghi, per la prima di campionato in programma domani a Genova, dovrebbe portare con sé anche tre elementi della Cantera nerazzurra: Fontanarosa, Berenbruch e Quieto. La Gazzetta dello Sport presenta i tre profili.

Alessandro Fontanarosa - Originario di San Gennaro Vesuviano, provincia di Napoli, ha composto la linea a tre di difesa nei primi test estivi schierato a sinistra. Classe 2003, è reduce da una stagione in prestito al Cosenza in cui ha collezionato 21 presenze e 1068 minuti giocati. Nasce come difensore centrale ma all'occorrenza può essere impiegato anche come esterno basso.

Thomas Berenbruch - Nato a Milano nel 2005, non ha ancora alcun tipo di esperienza tra i professionisti. Grandi numeri in Primavera (9 gol e 10 assist) e così Bernardo Corradi l'ha subito convocato con l'Italia Under 19. Gioca da mezzala e per l'elevata tecnica può essere anche avanzato nello schieramento. Il suo idolo? Mkhitaryan.

Daniele Quieto - È un classe 2005. Nato a Venezia, con origini venezuelane, non ha ancora avuto alcuna esperienza in una prima squadra. È reduce da una stagione in Primavera con 5 gol e 4 assist. È un trequartista o esterno alto a sinistra. Quieto, come Berenbruch, ha sottoscritto un rinnovo di contratto pluriennale con i nerazzurri lo scorso febbraio.