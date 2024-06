L'Inter inizia anche a sfoltire la rosa. Come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Ausilio e Baccin, rientrati dalla Germania, si sono messi al lavoro per piazzare qualche giovane in prestito.

Uno su tutti, Sebastiano Esposito, con l'Empoli ormai a un passo. Nella sede nerazzurra ieri si è visto il diesse toscano, Roberto Gemmi, proprio per parlare dell'attaccante classe 2002 reduce da un positivo prestito alla Samp. Esposito dovrebbe andare in Toscana in prestito con diritto di riscatto.