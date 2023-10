Si avvicina il rinnovo per Denzel Dumfries. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'arrivo dell'agente dell'olandese a Milano per parlare con l'Inter è imminente. Scadenza nel 2025, dunque ancora lontana, ma c'è la volontà di irrobbustire il legame con l'ex PSV che si sta meritando il prolungamento.

"I rappresentanti dell’agenzia Wasserman, che ha preso il posto di Rafaela Pimenta nella gestione del calciatore, sono attesi quindi in viale della Liberazione, probabilmente prima della ripresa del campionato, per stendere una intesa considerata strategica da entrambe le parti - si legge -. Si negozierà per alzare l’ingaggio che per ora è fermo a 2,5 milioni: 4 è l’orizzonte più plausibile, più o meno alle altezze del prossimo nuovo contratto di Dimarco. Gli esterni titolari avranno lo stesso status, insomma". Nuova scadenza 2027.