Tra gennaio e giugno l’Inter metterà in atto un restyling. Tra i nove giocatori in scadenza, solo i vari Skriniar, Dzeko, Darmian e Cordaz avranno la certezza di una proposta di rinnovo. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, ricordando che in entrata i nomi importanti potranno arrivare solo in caso di cessioni eccellenti. L'identikit in questo senso sembra condurre a Dumfries , con Manchester United e Chelsea già nei mesi scorsi avevano fatto dei sondaggi: l'esterno viene valutato 60 milioni di euro.

Se quella cifra dovesse entrare in cassa, l’Inter potrebbe provare ad affondare un colpo pesante già individuato in Giorgio Scalvini. Il tuttofare dell'Atalanta "è il prescelto, per età, qualità, personalità e margini di miglioramento - scrive la rosea -. Il jolly difensivo dell’Atalanta piace a tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico. Compirà 19 anni a dicembre, ma vanta già 29 presenze in A: ha un ingaggio sostenibile, è nel giro della Nazionale e può ricoprire tutti i ruoli della difesa, oltre ad agire a centrocampo in caso di necessità. Per l’Atalanta vale almeno 40 milioni: troppi oggi per qualsiasi club italiano, ma l’Inter resta vigile, in attesa degli eventi".