"Ho parlato con lui di recente, al di là del contratto che verificheremo nei prossimi giorni, e mi ha manifestato la voglia di restare. Poi se arriveranno delle opportunità valuteremo, ma ad oggi è un giocatore dell'Inter...". Questa la dichiarazione di ieri di Piero Ausilio su Denzel Dumfries.

Il futuro dell'esterno olandese resta in bilico e, di conseguenza, anche le strategie di mercato nerazzurre per quella zona di campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi chiede una rapida risoluzione della partita: dentro o fuori in pochi giorni in modo da potersi concentrare eventualmente sul sostituto. Tradotto: o Dumfries rinnova o verrà ceduto subito.