Dopo il tanto discusso caso Lautaro, potrebbe aprirsi un nuovo caso 'di bestemmia' nell'Inter e questa volta riguarda il difensore nerazzurro Yann Aurel Bisseck. A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport che spiega: "Al minuto 63 di Inter-Roma, in occasione di un'azione offensiva il cui rimpallo ha sfavorito il centrale tedesco, si sarebbe lasciato andare a un'espressione blasfema: sebbene non si senta l'audio, il labiale sembra non lasciare spazio a dubbi, e sta rapidamente facendo il giro dei social".

Lautaro era stato sanzionato, dopo aver patteggiato, con una multa di 5mila euro per aver utilizzato espressioni blasfeme durante la partita tra Juventus e Inter. Cosa accadrà in questo caso specifico che riguarda Bisseck non è ancora ben chiaro ed è "da capire" come scrive la Rosea che appunto sottolinea l'assenza di audio, dettaglio non da poco tenendo conto che in assenza di audio la sanzione non può scattare.

