Capitolo rinnovi. Secondo la Gazzetta dello Sport, in lista di attesa ci sarebbero due terzi del cosiddetto "triangolo magico" della catena di sinistra, sempre più un fattore decisivo nel sistema inzaghiano. "Bastoni ha rinnovato lo scorso anno, Micki e Dimarco sono pronti a farlo a breve. Per Federico, figlio della Nord e sangue nerazzurro, si lavora per un nuovo accordo da 4 milioni più bonus fino al 2028. Intesa vicina, vicinissima: dopo anni di vuoto, l’Inter ha finalmente trovato un nuovo fenomeno a sinistra. E se lo tiene stretto", si legge.