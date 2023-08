C'è anche il difensore tra le priorità di mercato dell'Inter, anche se prima si punterà sul nuovo attaccante. Il 'caso Scamacca' rischia, secondo La Gazzetta dello Sport, di complicare i rapporti con l'Atalanta anche sul fronte Demiral, mai uscito dai radar interisti.

Il primo dei nomi cerchiati in rosso in questo momento sul taccuino della dirigenza è quello di Tomiyasu dell'Arsenal, ma la formula dell'operazione non rende l'affare semplice: i Gunners non hanno mai aperto alla cessione temporanea. L'Inter non vuole spingersi oltre il prestito, ma la pista non va considerata chiusa. L'alternativa arriva sempre da Londra e porta a Chalobah: l'inglese "può tornare di moda, al Chelsea non vuole fare panchina", scrive la rosea.

