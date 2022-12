Dopo un Mondiale vissuto interamente da spettatore con l'Olanda, eliminata ai rigori dall'Argentina ai quarti di finale, per Stefan de Vrij ora è il tempo di staccare la spina per qualche giorno prima di rituffarsi nel mondo Inter. All'orizzonte c'è 2023 che per l'ex Lazio deve essere l'anno del riscatto dopo una stagione e mezza vissuta sotto i suoi standard di rendimento. Il difensore, particolare non proprio trascurabile, nei prossimi mesi si giocherà anche il suo futuro, visto che valuterà l'offerta di rinnovo del club nerazzurro in base a chi busserà dall'estero (rileggi la nostra esclusiva): per esempio, la Premier League, si legge su Gazzetta.it, continua a essere una meta affascinante.