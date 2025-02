Stefan De Vrij continuerà ancora a lungo con l'Inter. Non solo per un anno in più, quello che gli verrebbe garantito esercitando l'opzione in mano al club, ma (come si legge sulla Gazzetta dello Sport) con un pluriennale a cui la dirigenza sta pensando.

Il difensore centrale va per i 33 anni, ma in questa stagione sta facendo benissimo e l'Inter non ha intenzione di privarsene. Anche ieri, oltre al gol, l'olandese ha fatto la diffferenza con una grande prestazione.