Senza Pavard, Inzaghi tornerà a puntare forte su Darmian nella difesa a tre. Il francese dovrebbe rivedersi a metà dicembre, quindi saltare anche le sfide con Juve, Napoli, Benfica e Real Sociedad.

Già dopodomani a Salisburgo, il tecnico nerazzurro - come riferisce la Gazzetta dello Sport - sceglierà l'ex United. E non sarà l'unico cambio rispetto a Bergamo: possibili cinque volti nuovi in tutto. Detto di Darmian, puntano a una maglia da titolare anche Carlos Augusto, Frattesi, Bastoni e Sanchez.