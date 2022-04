Da La Spezia a Udine: 5 partite in 17 giorni per l'Inter, che si prepara all'ultimo ciclo infuocato della stagione. Ciclo decisivo per la conquista del tricolore e della Coppa Italia. E allora - come informa la Gazzetta dello Sport - Inzaghi valuta cambi scientifici per non arrivare in fondo con il carburante in riserva.

Si parte dal match di domani sera contro la squadra di Thiago Motta. In attacco, si va verso la conferma di Correa, che tanto bene ha fatto contro il Verona. Assieme al Tucu, possibile rivedere dal 1' Lautaro, con Dzeko inizialmente in panchina assieme a Sanchez e Caicedo. In totale, il tecnico nerazzurro dovrebbe operare cinque cambi rispetto all'ultimo turno di campionato. Oltre al rientro di Lautaro, dentro dall'inizio anche Bastoni per Dimarco, D'Ambrosio per De Vrij (panchina per l'olandese non al meglio), Darmian per Dumfries e Gosens per Perisic (per il tedesco sarebbe il debutto da titolare in nerazzurro) .