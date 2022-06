L'Inter si stanno muovendo concretamente per un difensore centrale. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, traducendo le mosse della dirigenza nerazzurra come una conferma indiretta che il big destinato all'addio in ottica bilancio sarà con ogni probabilità un giocatore del reparto arretrato. I nomi che circolano sono sempre quelli di Bastoni e Skriniar, ma non va dimenticato De Vrij (in scadenza nel 2023 come lo slovacco).