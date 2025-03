Due le novità certe a metà campo per stasera: dal 1' Zielinski e Asllani al posto di Mkhitaryan e Calhanoglu. Sarà un bel test il match del De Kuip per entrambi, ancora in cerca di stabilità ma in netta crescita rispetto a inizio stagione.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per Asllani si tratterà della terza consecutiva da titolare in Europa, ma la prima vera sfida da dentro o fuori. Mentre Zielinski torna utile perché in grado di scivolare sempre sulla corsia mancina per passare dal 3-5-2 al 4-4-2, e così avrà modo di riscattare un ingresso in campo non positivo a Napoli.

Inzaghi ha bisogno di tutti. Ora come mai.