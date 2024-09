Dopo il sorteggio di giovedì scorso, ieri la UEFA ha pubblicato i calendari della Champions League. Considerando il nuovo format, infatti, c'è stato bisogno di attendere anche i sorteggi delle altre due coppe europee per stilare l'elenco completo delle partite, tra orari e incastri vari.

L'Inter partirà subito col botto: trasferta in casa del City di Guardiola. Inzaghi si toglie di dosso il cliente peggiore - commenta la Gazzetta dello Sport -. Poi Stella Rossa e Young Boys possono dare una mano alla classifica prima dell’Arsenal, alla 4^ giornata, e del Lipsia, la successiva, ma sempre a San Siro. Chiuderanno il percorso le sfide di gennaio con Leverkusen e Sparta Praga in trasferta e Monaco in casa. Si può fare, secondo la rosea.