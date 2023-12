L'Inter vuole vincere il girone di Champions per avere un sorteggio più "morbido" in vista degli ottavi di finale. Ma da quanti anni i nerazzurri non arrivano primi nel gruppo della massima competizione europea? Come ricorda la Gazzetta dello Sport, si deve tornare all'Inter di Ranieri del 2011-12, squadra poi andata fuori col Marsiglia proprio agli ottavi. A quei tempi, Inzaghi allenava gli Allievi della Lazio...

Arrivare primi vuol dire evitare squadre come Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern e Barcellona, quindi più possibilità di accedere poi ai quarti di finale: gloria sportiva, ma anche altri ricavi per le casse. E allora Inzaghi non valuta troppe modifiche di formazione rispetto al 4-0 sull'Udinese: forse ci sarà solo l'inserimento di Frattesi al posto di uno tra Barella e Mkhitaryan. Verso la conferma Bisseck.