Dovrebbe essere la cessione di Valentin Carboni a portare soldi freschi nelle casse dell'Inter utili per finanziare il mercato in entrata. Il club non può garantire continuità all'argentino e, inoltre, c'è da considerare l'aspetto economico dopo che il ragazzo aveva rinnovato il suo contratto fino al 2028, con un ingaggio da circa 800 mila euro netti. Uno stipendio che ora il classe 2005 vorrebbe ritoccato, a prescindere da quello che sarà il suo futuro. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport spiegando che - anche in caso (complicato) di permanenza a Milano - Carboni si aspetta un adeguamento vista l'annata con il Monza e la recente convocazione per la Coppa America con l'Argentina.

"Non sarà un tema per l'Inter, con ogni probabilità - si legge -. L'argentino viaggia verso la cessione". Su Valentin è forte l'interesse di Fiorentina, Atalanta, Lazio e due club della Premier League, anche se finora nessuno ha portato avanti un discorso concreto. L'Inter valuta il mancino 30 milioni di euro e il desiderio sarebbe quello di mantenere una recompra. Insomma, va trovato il giusto equilibrio tra la richiesta di Oaktree al management di investire sui giovani (vedi i rinnovi di alcuni ragazzi, come quello fino al 2026 del difensore Alexiou) e la necessità di autofinanziare il mercato.

