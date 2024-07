Attenzione alla situazione di Valentin Carboni. Come conferma la Gazzetta dello Sport anche oggi, il Marsiglia di De Zerbi lo ha messo nel mirino ma l'Inter al momento chiude a un altro prestito, dopo quello al Monza nell'ultima stagione.

Secondo la rosea, in casa nerazzurra prenderebbero in considerazione solo una cessione a titolo definitivo. E il costo del cartellino non è per nulla ai saldi: i nerazzurri si priverebbero di Carboni solo per una cifra non inferiore ai 30 milioni. Questa cessione dolorosa sarebbe la chiave per sbloccare il mercato per nuove operazioni in entrata.