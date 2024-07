La tegola Buchanan costringe l'Inter a rivedere i suoi piani per il mercato estivo. Un mercato che, almeno a sentire le voci di Ausilio e Marotta, sarebbe stato già stato concluso con l'arrivo di Martinez.

In tal senso, occhio alla situazione di Valentin Carboni. Il talento argentino - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - piace tanto al Marsiglia, ma l'Inter lo valuta non meno di 30 milioni. Difficilmente si prenderà in considerazione l'ipotesi di un nuovo prestito: il club nerazzurro potrebbe reinvestire subito l'incasso di una sua eventuale cessione.