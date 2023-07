Ormai manca solo l'ufficialità, ma Valentin Carboni passerà in prestito al Monza e raggiungerà il fratello Franco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha le idee chiare sul talento argentino classe 2005: la squadra di Palladino viene vista come la vetrina giusta per esaltare le sue qualità e il suo estro. L'occasione buona per fare apprendistato prima di riportarlo a Milano.

L'alternativa era di tenerlo in pianta stabile come quinto attaccante nella rosa di Inzaghi, uno scenario che avrebbe negato sicuramente minuti e continuità. L'idea del club nerazzurro resta quella di puntare fortemente su Carboni per il futuro, anche perché rappresenta un unicum considerando l’attuale rosa nerazzurra. Nessuno, in Viale della Liberazione, vuole perderlo.