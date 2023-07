Alessandro Calligaris e Giacomo Stabile sono le due sorprese della comitiva interista che ieri è arrivata in Giappone per la tournée che prevede i test contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain. Come Filip Stankovic, il figlio del grande Dejan che in prima squadra era già stato convocato nella scorsa stagione pur senza mai esordire, entrambi sono nati nel 2005 e sono stati aggregati per colmare le lacune della rosa, complice il grosso ritardo in sede di calciomercato. Calligaris ha preso idealmente il posto di Ionut Radu, dispensato dalla trasferta in Estremo Oriente per l'interessamento del Bournemouth, mentre Stabile è con i grandi perché in difesa Inzaghi aspetta ancora un rinforzo come braccetto.

In realtà, spiega Gazzetta.it, le motivazioni sono più profonde: "nel vivaio ora diretto da Massimo Tarantino c'è la convinzione che i due abbiano margini di crescita importanti e che nel corso della stagione potrebbero fare più volte il tragitto Milano-Appiano Gentile", si legge.