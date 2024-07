Dopo quelle provenienti da Napoli sotto la firma di Antonio Conte, nel mercato dell'Inter continuano ad arrivare interferenze. Questa volta il segnale di disturbo parte da Torino e nella fattispecie dalla vecchia rivale Juventus e mentre i Campioni d'Italia erano ad un passo dal portare a casa Juan Cabal dal Verona, i bianconeri hanno "piazzato la zampata decisiva" come la definisce la Gazzetta dello Sport.

Un rilancio che ha convinto l’Inter a farsi da parte, e tra la Juve e il Verona l'operazione è stata confezionata in un lampo. Un po' come accaduto qualche anno fa con Bremer. Giuntoli che già si era mosso qualche giorno addietro, fiutato l'interesse serio della squadra nerazzurra per il giovane colombiano ha alzato la posta, accelerato il passo e fatto recapitare l’offerta "che ha chiuso i giochi: 10 milioni più 2 di bonus, a quel punto l’Inter - che aveva messo Cabal in stand by - si è defilata, facendo sapere di non avere intenzione di partecipare ad aste, e la Signora ha avuto campo libero".

