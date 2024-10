Non solo Lautaro. Le buone notizie per Inzaghi non terminano al capitano nerazzurro.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ottime novità giungono anche sul fronte Tajon Buchanan. Il canadese, dopo l'infortunio e la conseguente operazione affrontata la scorsa estate, ormai vede la fine del tunnel: durante la sosta, l'esterno ex Club Brugge dovrebbe tornare in gruppo e, se tutto filerà liscio, potrà rivedersi tra i convocati per la sfida alla Roma del 20 ottobre.

Barella, intanto, prosegue nel programma personalizzato di recupero dalla distrazione alla coscia che lo ha fermato nelle ultime gare. Anche per lui arrivederci a dopo la sosta.