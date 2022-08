Il debutto in campionato dell'Inter arriva con la formazione migliore. Brozovic preoccupava per un affaticamento al polpaccio destro, ma il croato ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1' contro il Lecce, così come Gosens che vince il vero ballottaggio con Dimarco. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, ricordando che D'Ambrosio è assente dalla lista dei convocati e resterà a riposo fino alla ripresa degli allenamenti. "Non convocato neanche il giovane Casadei, probabilmente per motivi di mercato: sull’ex capitano della Primavera c’è il pressing del Chelsea ma non solo e potrebbe rivelarsi una cessione necessaria (e provvidenziale per le casse) per il club. E allora, nessun rischio", scrive la rosea.