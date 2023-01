"Non solo non andrà in panchina domani contro il Napoli, ma non vedrà il campo per qualche giorno nemmeno in allenamento: Marcelo Brozovic si è fermato ieri, ancora, stavolta a causa di una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Il croato salterà sicuramente la sfida scudetto e quella col Monza in campionato (in Coppa Italia è comunque squalificato): l’obiettivo dello stafff medico nerazzurro è recuperarlo per la Supercoppa con il Milan, il 18 gennaio". Lo conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport, sulla scorta delle prime indiscrezioni che circolavano ieri sui tempi di recupero per lo sfortunato centrocampista nerazzurro. Possibile uno spezzone di gara con il Verona per averlo vicino al top in Supercoppa. "Per 4 giorni dovrà stare fermo, poi inizierà un recupero di una decina", si legge.