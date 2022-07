Non solo Bremer, se l'Inter darà via Skriniar la dirigenza nerazzurra regalerà a Simone Inzaghi un altro difensore, complice anche la partenza di Ranocchia in questa finestra estiva di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome sul taccuino è quello di Milenkovic della Fiorentina: conosce già la Serie A, ha 24 anni e si accontenterebbe di un ingaggio medio basso.