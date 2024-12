E' stata completata questa mattina all'ospedale di Careggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'operazione per impiantare il defibrillatore sottocutaneo a Edoardo Bove, ricoverato da domenica 1° dicembre dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter.

Come scrive la rosea nella versione online, il giocatore verrà dimesso tra pochi giorni. Terrà l'impianto un paio di mesi, poi deciderà se tenerlo, toglierlo o passare a una versione definitiva più simile a quella impiantata a Eriksen nel 2021. La scelta verrà fatta seguendo i risultati della terapia farmacologica e delle analisi genetiche. Per il giocatore si chiude quindi la possibilità di giocare in Italia, ma resta aperta quella per l'estero.