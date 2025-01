Non solo Calhanoglu. La buona nuova al rientro di Praga per Inzaghi arriva anche da Yann Bisseck. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri il tedesco ha sostenuto una seduta a buona intensità e, qualora non sorgessero complicazioni, già oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Significa che il centrale potrebbe essere già a disposizione per il Lecce, giocare uno spezzone di match e porre definitivamente fine all'emergenza in difesa, nonostante le condizioni ancora non ottimali di Acerbi. Proprio in considerazione del perdurare dell'assenza dell'ex Lazio e Sassuolo, Inzaghi starebbe valutando di spostare Bisseck in posizione centrale per far tirare il fiato a De Vrij, impiegato senza soluzione di continuità da tre mesi.