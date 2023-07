Nei prossimi giorni l'Inter intensificherà i contatti per Folarin Balogun: secondo la Gazzetta dello Sport, è lui il talento che il club vuole regalarsi per l'attacco. "Tutto sarebbe più facile se dall'Arabia Saudita arrivasse un'offerta per Correa e se, oltre all'americano dell'Arsenal, ad Appiano sbarcasse anche un centravanti di peso come chiede Inzaghi", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!