Dario Baccin parte in missione e vola in Sud America. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il dirigente nerazzurro non era presente a Firenze domenica scorso proprio perché già volato dall'altra parte del mondo per scansionare partite e rintracciare nuovi talenti. L'occasione propizia è stata la finale di Coppa Libertadores tra il Botafogo e l'Atletico Minerio di sabato a Buenos Aires. Ma non solo: il braccio destro di Ausilio si tratterrà lì alcuni giorni.

Come ricorda la rosea, non è la prima volta che Baccin vola in Sud America a caccia di gioiellini: l'ultimo mercato, ricordiamo, ha portato in dote Palacios con un’operazione da 6,5 milioni più bonus.