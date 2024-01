Mkhitaryan in attacco è un'idea che torna. L'Inter si è scoperta corta nel reparto offensivo, tra un Arnautovic intristito e un Sanchez mai davvero convincente in questa stagione. La partita con il Verona dimostra come Inzaghi possa cambiare modulo in momenti particolari, passando al 4-3-1-2 con il cileno alle spalle di due punte. Ma intanto - come spiega la Gazzetta dello Sport - sta prendendo corpo l'idea di sfruttare maggiormente l'armeno come attaccante.

Lo ha già fatto più volte in carriera e l'ha ricordato lui stesso nelle interviste: già in Premier e in Budesliga lì davanti si è trovato molto bene. E allora occhio all'ex Roma, in campo a fianco di Lautaro o di Thuram. Magari non per forza dall'inizio, ma carta utile per far riposare a turno uno dei due e dare più spazio a Frattesi, che sta dimostrando di avere la ferocia che serve in questo momento della stagione. Inzaghi valuta seriamente, anche perché dal mercato difficilmente arriveranno rinforzi.

