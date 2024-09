Buon weekend lungo a tutti. L'Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile martedì prossimo dopo l'ultima seduta odierna: Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo a tutti quelli rimasti a Milano, un gruppo più nutrito del solito.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, ieri non si è allenato Bisseck: solo influenza per il tedesco, nulla di preoccupante. Al rientro ci sarà anche Palacios, che dunque assaggerà per la prima volta l'erba della Pinetina dopo la lunga trattativa di mercato. Come riferisce la rosea, il giovane argentino era dovuto tornare in patria per le ultime pratiche burocratiche e ora aspetta solo il momento in cui entrerà finalmente ad Appiano con divisa ufficiale.